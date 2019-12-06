AKP Sözcüsü Çelik: 'Güvenli bölge' planı hazır

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Güvenli bölge planı hazırlandı, NATO’da görüşmeler olumlu geçti’ dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MKYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında "Güvenli bölge planı hazırlandı ve NATO'da görüşmeler olumlu geçti" dedi.

Almanya’da ARD televizyonunda yayınlanan programı kınayan Çelik, "Atatürk’ü Hitler’e benzeten yayını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bunu kabul edilemez buluyoruz. Atatürk ve Alevi vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmek üzere çirkin bir provokasyona imza atılıyor. Bu yayın kuruluşu derhal Atatürk’ün manevi şahsiyetinden ve milletimizden özür dilemelidir" diye konuştu.

'GÜVENLİ BÖLGE' PLANI

Londra'da yapılan NATO Zirvesi hakkında konuşan Çelik, Türkiye’nin NATO’nun geçmişinde "parlak bir sicile sahip olduğunu" belirterek "NATO’nun geleceğinde de aynı iddialara sahip olduğumuz bu zirvede de teyit edilmiştir. Bizi eleştirenler bile Türkiye’nin kendisi için aldığı tedbirlerin aslında NATO için alınan tedbirler olduğunun farkında. Macron da Türkiye’nin gücünün ve öneminin farkındadır" diye konuştu.

Çelik "Güvenli Bölge planı hazırlandı ve NATO'da görüşmeler olumlu geçti. Şubat ayında da bir görüşme gerçekleştirdikten sonra harekete geçeceğiz" dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nde bir araya geldiği Fransa, İngiltere ve Almanya liderleriyle ikinci zirveyi Şubat ayında İstanbul'da yapacaklarını açıklamıştı.



ASGARİ ÜCRET

Asgari ücretle ilgili bir soru üzerine AKP Sözcüsü Çelik "İşçi tarafı işveren tarafı yıllardır bir geleneği var buna karar veriyorlar. Kendi pozisyonlarını açıklayacaklar. Bakanlığın tavrı da ortak bir nokta çıkartabilmek. Hiç kimsenin dediği tam olarak olmuyor. Mutabakat olmasa nasıl bir süreç işleyeceği de açıktır" diye yanıt verdi.