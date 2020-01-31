AKP profesörü hâlâ atılmadı, AA’ya konuştu

YTÜ’de profesörlük yapan Bedri Gencer, depremleri ‘dinen caiz’ olduğunu söylediği çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasına bağlayan yorumunun ardından hâlâ görevinden alınmadı. Gencer bugün AA’ya konuştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olan ve 2009’da aldığı profesör unvanını taşıyan Bedri Gencer, depremin ardından yaptığı skandal paylaşım sonrası görevden alınmadı.

Gencer Elazığ depreminin ardından Twitter'dan yapdığı "Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, Ebola virüsü, Avustralya, Çin gayretullaha dokundu, azap geldi. Maazallah biz de zinayı, livatayı yasallaştırırsak, Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" şeklindeki paylaşımıyla ilgili AA'ya konuştu.

YTÜ yönetimi tepkiler üzerine Gencer’in paylaşımı hakkında inceleme başlattığını açıklamakla yetinmişti ancak Gencer hâlâ görevinden alınmadı.

Bugün AA’ya açıklama yapan Gencer Twitter'dan yaptığı paylaşımını savundu.

Gencer AA muhabirine yaptığı açıklamada, Twitter paylaşımının bilinçli olarak çarpıtıldığını iddia etti.

Söz konusu mesajı deprem öncesinde yazdığını ileri süren Gencer, bir arkadaşının Elazığ depremiyle ilişkilendirilebileceği uyarısı üzerine mesajı sildiğini söyledi.

Pedofiliyi savunmaya ve kadına yönelik şiddete karşı İstanbul Sözleşmesini hedef almaya devam eden Gencer "Mesajım, sık sık yaptığım gibi, dinen meşru yaşta evlendikleri halde hapse atılan babaların çocuklarının ahının tutacağı uyarısından ibaretti" sözlerini sarf etti.

