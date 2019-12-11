AKP özel okulları kurtarmak için çare arıyor

AKP, vakıf üniversiteleri ve özel okullarla ilgili yeni kurtarma önlemleri getirmeye hazırlanıyor. Bundan sonra özel okul açmak isteyenler, bankaya teminat gösterecek. Eğer kurum ekonomik sıkıntıya düşerse gösterilen bu teminatlar devreye sokulacak. Sorunlu kurumlar için kayyum uygulaması da gündemde.

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından sonra eğitimde özelleştirmeyle hızla artırılan özel okulların son aylarda gündeme gelen çöküş haberleri AKP'yi hareket geçirdi.

Özel okulları 'koruma' adı altında özel okul patronlarını kurtarma projesini devreye sokuyor.

Özel okul patron örgütleri ortak açıklama yaparak özel okullarda sıkıntı olduğunu kabul etmiş ancak hakları için mücadele edenlerin okulları karaladığı suçlamasında bulunmuştu.

YENİ HAMLE

Özel okulların krizde olduğu haberleri son dönemde artarken, Doğa Koleji'nde aylardır devam eden maaş ödememe problemi nedeniyle öğretmenler ve veliler eyleme geçmişti.

Özel okullarda artan eylemlerin ardından AKP harekete geçti.

Türkiye Gazetesi'nden Yusuf Kayaoğlu'nun haberine göre özel okul açmak isteyen, bankaya teminat gösterecek. Eğer kurum ekonomik sıkıntıya düşerse gösterilen bu teminatlar devreye sokulacak. Böylece öğrenci ve öğretmenlerin mağduriyetinin önüne geçileceği iddia edildi.

AKP, vakıf üniversiteleri ve özel okullarla ilgili yeni kurtarma önlemleri getirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda uzun zamandır tartışılan ancak henüz kanuni düzenlemesi yapılmayan, özel okul açılması için teminat şartı getirilmesi uygulaması hayata geçirilecek.

Özel okul açmak isteyen, öğrenci kapasitesi esas alınarak bankaya teminat gösterecek. Eğer okul ekonomik sıkıntıya düşerse gösterilen bu teminatlar devreye sokulacak.

Kapanma durumundaki kurumlarda öğrencilerin mağdur olmaması ve eğitimin kesintiye uğramaması için Millî Eğitim Bakanlığının okulun yönetimini devralması veya kayyum atanması da amaçlanıyor.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TARTIŞMASI

Ahmet Davutoğlu’nun kurucuları arasında olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi’nin bankalardaki tüm varlıklarına tedbir konulmasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığı öğrenilmişti.

Şehir Üniversitesinin hami üniversite olarak Marmara Üniversitesi tarafından devralınacağının açıklanmasından sonra, borçların da bu üniversite tarafından ödeneceği belirtilmişti. Ancak, yasalardan kaynaklanan boşluk sebebiyle Marmara Üniversitesinin Şehir Üniversitesini yine ilgili vakfa devretmesi gerekiyor.

AKP geçen hafta yapılan MKYK toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan “Borçları ile birlikte üniversite Marmara Üniversitesine devredilecek. Ancak kanunda açık olmayan bir hüküm var. Borçlarının ödenmesinden sonra Şehir Üniversitesi geri alabiliyormuş. Devlet hem borçlarını ödeyecek hem de sonra üniversiteyi geri verecek. Böyle bir şey olmaz. O sebeple kanuni bir düzenleme yapılacak. Borçlar ödendikten sonra üniversitelerin vakıf tarafından geri alınmasının önü kapatılacak” demişti.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDE MÜCADELE

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı ile birlikte haklarını arayan Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü’nde işten atılan öğretmelerin aylardır ödenmeyen kıdem tazminatları ödenmeye başladı. Yabancı uyruklu öğretmenler de, Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı ile iletişime geçti. Muhatap bulamadıklarını, kendilerine resmi açıklama yapılmadığını söyleyen yabancı öğretmenler aylar geçmesine rağmen halen tazminatlarını alamadıklarını, hakları için mücadele edeceklerini açıkladı.

ÖZGÜR BOZA KAPANDI

Öğretmenlerinin ve tüm okul emekçilerinin maaşlarını ödememesi ile gündeme gelen Özgür Boza yönetimi Kasım ayı içerisinde okulu kapatma sürecini başlattığını duyurmuştu. Özgür Boza Okulu velileri haklarını aramak için Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ile beraber, Özgür Boza Veli Komitesi’ni kurdular. Haziran ayında Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesi kurulmuştu.