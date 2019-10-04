AKP MKYK üyesi: Sırrı Süreyya Önder zaten yargılanamazdı

HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tahliye edilmesi yönündeki kararın ardından AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu Twitter üzerinden açıklama yaptı.

AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu Sırrı Süreyya Önder'in tahliye edilmesi yönündeki kararı değerlendirdi.

'ZATEN YARGILANAMAZDI'

Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin "ifade özgürlüğü" kararını değerlendirerek, şöyle yazdı:

"Fikir özgürlüğü konusunda AİHM/AYM içtihatları açık, dikkate alınsaydı zaten yargılanamazdı. Bu temel hak ihlalleri son bulmalı. AYM/AİHM içtihatları ceza mahkemeleri tarafından dikkate alınmalı. Önder’in terörist başı Öcalan hakkında ‘sayın’ hitabını kullanması elbette tahrik edici ancak AYM’nin, ‘şiddetin ve terör eylemlerinin övülmediği, kişilerin ve toplulukların terör yöntemlerini benimsemeye,şiddet kullanmaya tahrik ve teşvik edilmediği sürece’ ihlal kararı zorunlu."

AKP'li Yeneroğlu, "Hastalığına rağmen 10 aydır cezaevinde bulunan Sırrı Süreyya Önder beye geçmiş olsun" dedi.