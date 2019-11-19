AKP kurucusu katliam davasından sıyrıldı: 4 kişi öldürülmüştü

Şanlıurfa Siverek’te 4 kişinin öldürüldüğü, 6 kişinin yaralandığı katliama ilişkin eski AKP milletvekili Zülfükar İzol’un kardeşleri ve oğlunun da aralarında bulunduğu 8 kişiye dava açıldı. 'Cinayeti azmettirmekle' suçlanan AKP’li Zülfükar İzol’a ise 'takipsizlik' kararı verildi.

Şanlıurfa Siverek’te 4 kişinin öldürüldüğü, 6 kişinin yaralandığı katliama ilişkin 8 kişiye dava açıldı. İddianamede, şüpheliler hakkında 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 128’er yıla kadar hapis cezası istendi. “Cinayeti azmettirmekle” suçlanan AKP’li Zülfükar İzol’a ise “takipsizlik” kararı verildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, iddianamede ayrıca şüphelilerden Cihan İzol’un “ev ve eklentilerinde ise 1 Baretta marka 9 mm. çapında F39958Z seri No’lu tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, fişek, 1 mavi kot kumaştan yapılmış hücum yeleği, heybe ve 1 5.56 mm. çapında dolu fişek (olay yerinde ele geçirilen mermiler ile uyumlu) ele geçirildiği, ayrıca Cihan İzol’un POL-NET sisteminde üzerine kayıtlı M-16 piyade tüfeği olduğunun tespit edildiği” de belirtildi.

KATLİAMA DÖNÜŞTÜ

Siverek’e bağlı Çeltik Mahallesi’nde İzol aşiretine mensup kişiler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma, AKP’li Zülfükar İzol’un kardeşlerinin yaptığı silahlı baskınla katliama dönüşmüştü.

Silahlı saldırı sonucu Zozan İzol (42) ve Hakkı İzol (49) çifti ile Meral İzol (42) ve Mustafa Serdar İzol (24) yaşamını yitirirken Rıdvan Buluş (30) ve Serdar Delen (31) ise yaralıları taşıyan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. 6 kişi ise yaralanmıştı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmasını tamamladı. İddianamede, Zülfükar İzol’un kardeşleri Bülent İzol, Servet İzol, Cemal İzol ve Cihan İzol; oğlu Mehmet Fatih İzol ile aynı aileden Mehmet Metin İzol, Mustafa Serdar İzol, Serhat Ferman İzol hakkında, “4 kişiyi tasarlayarak öldürme, 6 kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 83 yıldan 128’er yıla kadar ceza istendi.

Şüpheli ve müştekilerin olay tarihinde taş ve sopalarla birbirlerinin genellikle kafa bölgelerine saldırdıkları anlatılan iddianamede, kavganın en yoğun zamanında Servet İzol’un birlikte geldikleri siyah araçtan inerek, elindeki Cihan İzol’a ait olduğu düşünülen M-16 marka silahla maktül Hakkı İzol’a yakın mesafeden hedef gösterip ateş ederek yere düşürdüğü ifade edildi.

Her iki aile arasında, 2003 yılında, kardeşleri Mehmet Ali İzol’un ölümüyle sonuçlanan olay nedeniyle husumetin olduğu savunulan iddianamede, maktul Hakkı İzol’un bu olay nedeniyle arandığı, Hakkı İzol’un kendisine bırakılan arazilerin dışındaki Cihan İzol’a ait yerlerden de hak talep ettiği, ahır yaptığı kaydedildi.

Serdar İzol ve Metin İzol ailelerinin ise imar barışından bulundukları yerlere ilişkin başvuru yaptıkları, hatta devlete ait diğer yerlerden de kiralama yoluna başvurdukları ifade edilen iddianamede, Cihan İzol ve akrabalarının “Hakkı İzol ve ailelerinin köyden gitmesini istediği” öne sürüldü.

Olay anında da Servet İzol’un, elindeki silahla ilk önce Hakkı İzol’a ateş ederek, Hakkı İzol’u vurmasıyla da bu hususun doğrulandığı aktarılan iddianamede, “bölge itibarıyla ne olursa olsun kadınların öldürülmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığına” da dikkat çekildi.

Servet İzol’un ağır yaralı olan kardeşleri ile hastaneye gitmeyip araçla kaçtığına işaret edilen iddianamede, “vurulan maktuller yerdeyken şahısların saldırmaya devam ettikleri düşünüldüğünde olayın bir plan dahilinde yapıldığı” kaydedildi.