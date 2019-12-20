AKP 'koruma' altına aldığı kadınları da koruyamadı: 94 kadın öldürüldü

Tam 23 kez Cumhuriyet Savcılığı’na başvuran Ayşe Tuba Arslan, hiçbir önlem alınmaması sonrası eski eşi tarafından öldürülmüştü. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, koruma altına alınan kadınlar da devlet tarafından korunamadı. Son 5 yılda devlet koruması altında olan 94 kadın hayatını kaybetti.

Tam 23 kez Cumhuriyet Savcılığı’na başvuran Ayşe Tuba Arslan, hiçbir önlem alınmaması sonrası eski eşi tarafından öldürülürken, devlet koruması altına alınan kadınların da korunamadığını ortaya koyan çarpıcı veriler ortaya çıktı. Türkiye'de yılın ilk 10 ayında 390 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in kadına şiddet konusunda verdiği soru önergesine İçişleri Bakanlığı'ndan çarpıcı bir yanıt geldi.

İçişleri Bakanlığı’nın Gürer'e yanıtında, 2015 yılında 18 kadın, 2016 yılında 21 kadın, 2017 yılında 16 kadın, 2018 yılında 22 kadın, 2019 yılının ilk 10 ayında ise 17 kadının koruma altında olmasına karşın hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlığın yanıtında 2014 yılından bu yana toplam 1 milyon 15 bin 337 kadına karşı şiddet olayının meydana geldiği, bu olaylarda 1890 kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

BİNLERCE ŞİDDET VAKASI YAŞANIYOR

Bakanlığın yanıtına göre, 2014 yılında 146 bin 756, 2015 yılında 145 bin 213, 2016 yılında 162 bin 110, 2017 yılında 180 bin 307, 2018 yılında 219 bin 801, 2019 yılının ilk 10 ayında ise 157 bin 150 kadına karşı şiddet olayı meydana geldi.

Kadına karşı şiddet nedeniyle 2014 yılında 306 kadın, 2015’te 360 kadın, 2016’da 304 kadın, 2017’de 353 kadın, 2018 yılında 279 kadın ve 2019 yılının ilk 10 ayında 288 kadın hayatını kaybetti.