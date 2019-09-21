AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Hem içimizden ve dışımızdan Erdoğan'ı görevinden uzaklaştırmak istiyorlar...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Tire’de partisinin ilçe danışma kurulu toplantısına katıldı.

Burada konuşma yapan Hamza Dağ, “Hem içimizden hem de dışımızdan birileri, zaten yıllardır bizim tökezlememizi bekleyenler, gözlerini dikmişler acaba AK Parti biter mi, bitti mi, Recep Tayyip Erdoğan’ı o Cumhurbaşkanlığı görevinden uzaklaştırabilir miyiz diye düşünüyorlar. İşte esas sınav şimdi" derken, Ekrem İmamoğlu'na yönelik ise şöyle konuştu:

Bugün birkaç belediye kazanıp, yalılarda toplantı yapıp, gelecekle ilgili plan kuranlar, Cumhurbaşkanlığı hayali kuranlar, Cumhurbaşkanlığı hayali üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine dair planlar kuranlar, biliniz ki Tire’deki köylünün, çiftçinin, memurun hayat seviyesini daha da yükselteyim hayali ile bunları yapmıyorlar.

Yine bu hayalleri kuranlar, bugün koltuk sallanıyor şeklinde sözüm ona espri yaparak bir takım mesajlar vermeye çalışanlar, buradaki insanların refah seviyesi artsın hayaliyle bunları yapmıyorlar. Onlar o yalıda o toplantıyı tertip edenlerin geleceğinin planlarını kuruyorlar. Onların gelecek planları içinde bu millet olmadı, bundan sonra da olma ihtimali yok.