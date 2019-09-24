AKP Genel Başkan Yardımcısı da İBB bursu almış...

Bir dönem bakanlık yapmış olan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya’nın eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu iddia edildi. Kaya'nın, çalıştığı İSBAK’dan aldığı burs ile ABD’ye eğitime gittiği de öne sürülüyor.

Bir dönem bakanlık yapmış olan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya’nın eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı olduğu iddia edildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Kaya’nın İBB şirketlerinden İSBAK’da yıllarca mühendis kadrosunda gözüktüğü, şirketten aldığı burs ile ABD’ye eğitime gittiği öne sürülüyor.

İddialara göre Kaya'nın İBB şirketi İSBAK'da 14 Kasım 2008 tarihinde işe girişi yapılıyor ve 2 ay gibi kısa bir süre sonra 12 Ocak 2009 tarihinde İSBAK bursu ile ABD'ye eğitime gidiyor. Yaklaşık 16 ay sonra 21 Mayıs 2010 tarihinde ABD'den dönüyor.

14 Kasım 2011 tarihinde sözleşmesi yeniden yapılan Kaya'nın 2015 seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili adayı olmak için istifa edene kadar İBB'deki görevinin devam ettiği, ABD'deki eğitimi sırasında da maaşını almayı sürdürdüğü iddia ediliyor.

KARDEŞLERİ DE ÜST DÜZEY GÖREVLERDE

Kaya'nın kardeşlerinden Ömer Fatih Sayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak görev yaparken, ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak da Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi görevini devam ettiriyor. Sayan’ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğu dönemde diğer kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan, İBB Meclisi üyesi olarak görev yapmış ve belediyelerden aldığı ihalelerle gündeme gelmişti.