AKP destekli Serrac: Hafter ile yürütülen müzakereleri askıya aldık

Libya'daki UMH Başkanı Fayiz Serrac, BM gözetiminde Hafter ile yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını duyurdu.

Libya'da AKP'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz Serrac'dan müzakerelerle ilgili açıklama geldi.

Serrac, BM gözetiminde Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu ile yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını duyurdu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden yapılan açıklamada Hafter'in "ihlallerine" karşı "katı bir pozisyon" alınıncaya kadar Cenevre'deki askeri müzakerelere katılımın askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada "Sürekli bir ateşkes olmadan müzakerelerin bir anlamı yok. Bombalama altında barış olamaz" ifadelerine yer verildi.