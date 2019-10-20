AKP, CHP, MHP, HDP ve İYİP'e Hazine'den milyonlarca lira aktarılacak

TBMM'ye sunulan 2020 bütçesiyle önümüzdeki yıl siyasi partilere hazineden aktarılacak yardım tutarı belli oldu.

AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİP'e toplam 419 milyon 415 bin lira Hazine yardımı ödenecek

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Hazine yardımında 182 milyon 206 bin lirayla en büyük pay, son seçimlerde 21.3 milyon oy alan AKP'ye gidecek. Bütçeden CHP'ye 96 milyon 951 bin lira, HDP'ye 50 milyon 99 bin lira ve MHP'ye de 47 milyon 521 bin lira yardım gidecek.

İYİP, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 9.96'da kaldığı için 376.7 milyon liralık devlet yardımından pay alamayacak. Ancak Siyasi Partiler Kanunu'na sonradan eklenen bir fıkra gereği İYİP'e, en düşük yardımı alan MHP'nin aldığı yardım tutarına orantılı olarak bütçeden ayrıca para ödenecek. Buna göre İYİP'e önümüzdeki yıl devlet bütçesinden 42 milyon 638 bin lira yardım yapılması bekleniyor.

BU YIL 772 MİLYON ÖDENDİ

Bu yıl yerel seçimlerin olması nedeniyle siyasi partilere hem normal yardım hem de seçim yardımı olmak üzere iki kat Hazine yardımı yapıldı. Böylece 31 Mart yerel seçimlerinin öncesinde AKP'nin kasasına 335.5 milyon, CHP'ye 178.5 milyon, HDP'ye 92.2 milyon, MHP'ye 87.5 milyon ve İYİ Parti'ye 78.5 milyon olmak üzere toplam 772.3 milyon lira girdi.