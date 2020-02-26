AKOM'dan İstanbullulara fırtına uyarısı

AKOM, İstanbul için fırtına uyarısında bulundu ve alınması gereken önlemleri açıkladı.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi verilerine göre, Lodos’un bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek gece fırtına (50-75km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Perşembe günü, fırtınanın daha da kuvvetlenerek, (70- 100km/s) etkili olacağı belirtilirken, Silivri, Çatalca gibi batı bölgelerinde başlayarak yer yer kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

AKOM, fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı (kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, su baskını, göllenme vb.) tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve AKOM’un paylaştığı ‘fırtınadan korunma’ uyarıları listesi şu şekilde:

-Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.

-Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.

-Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.

-Pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.

-Bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın

-Evinizde soba varsa yatmadan önce söndürün.

-Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.