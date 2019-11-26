AKM inşaatında yüksekten düşen işçi yaralandı

Taksim Meydanı'nda yapımı süren Atatürk Kültür Merkezi inşaatında yüksekten düşen işçi yaralandı.

İstanbul Taksim Meydanı'nda AKP tarafından yıkılan ve yeniden yapımına başlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşaatında, sabah saatlerinde bir işçi yüksekten düşerek yaralandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen yaralı işçiye ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AKP'nin yıktığı AKM inşaatının ihalesi, Fettah Tamince'nin patronu olduğu Sembol İnşaat'a verilmişti.