Akkuyu Nükleer Santrali'ne giden minibüs kaza yaptı: 2 Rus mühendis yaşamını yitirdi

Rusya’dan Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için gelen mühendislerin bulunduğu minibüs, Silifke'de bir tıra arkadan çarptı. Kazada 2 Rus mühendis yaşamını yitirdi, minibüs şoförü ile birlikte 11 kişi yaralandı.

Rusya’dan Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için gelen mühendislerin bulunduğu minibüs, Silifke'de bir tıra arkadan çarptı.

Sputnik'te yer alan habere göre Rus mühendislerin bulunduğu Ömer Ö. yönetimindeki 33 KJN 44 plakalı minibüs, Silifke ilçesi Akdere mevkiinde Abdurrahman T. yönetimindeki 33 NYY 97 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesinin altına giren minibüste bulunan 12 mühendisten Omsuya Denis Petrpuik ve Andreii Voronov olay yerinde yaşamını yitirirken, minibüs şoförü ile birlikte 11 mühendis çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ve Özel Olbamed Hastanesine sevk edilirken, olay yerinde yaşamını yitirenlerin cansız bedeni Silifke Cumhuriyet Savcılığının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kazazedelerin olay yerine saçılan eşyaları jandarma ekiplerince toplandı.

Kazayla ilgili geniş çaplı araştırmanın devam ettiği bildirildi.