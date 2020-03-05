Akit haberi ısırdı: Bu kez Allah'a havale etmediler

Akit matbuatında 'Koronavirüs ile ilgili bildiklerinizi unutun, her şey yalan' başlığıyla yayınlanan haberde, son salgınla ilgili yayılan yanlış bilgiler anlatıldı ve yanlışlar bilimsel doğrularla düzeltildi. Kıyamet alameti sayılması gereken haberin içinde evde tedavi önerileri için şu ifade kullanıldı: Yeni tip koronavirüsü onlarla durdurabileceğinizi düşünmenin bilimsel bir kanıtı yok!

"Koronavirüs ile ilgili bildiklerinizi unutun, her şey yalan" başlığıyla Akit matbuatında karşılaşanlar, haberi okuduklarında büyük bir şok yaşadı. Akit'in "her şey yalan" nitelemesi bilim adamlarının salgın boyunca söylediklerine değil çeşitli medya kanallarından yayılan "mitlere" ilişkindi.

"Koronavirüs ile ilgili etrafta dolaşan o kadar çok yanlış bilgi var ki, Dünya Sağlık Örgütü buna bir isim verdi: İnfodemik..." cümlesiyle Dünya Sağlık Örgütüne referans veren Akit, haberinde bilgi kirliliğini örnekleriyle sergiledi ve bilim insanlarının bir süredir sözkonusu yanlış bilgilerle ilgili anlatmaya çalıştıklarını sıraladı.

'MİT'İ NİYE KARIŞTIRIYORLAR?' DİYENLER YANILDI

Yanlışları sıralarken "MİT: " ön ekini kullanması okurlar için başta kafa karıştırıcı oldu. Pek çok okur (Akit okuru anlamında değil, okuyan kişi anlamında) bu arabaşlıkları "Milli İstihbarat Teşkilatı'na mı düştü Koronavirüs yorumları yayınlamak" ilk tepkisiyle karşıladı ama Akit mit kelimesini yaygınlık kazanmış uydurma, "şehir efsanesi" anlamında kullanıyordu!

Akit, virüsün insan ürünü bir biyolojik silah olduğu iddialarını reddederken şu cümleleri kullandı:

Çin ve batılı bilim insanları bu teorilerin hepsini şiddetle reddediyor. Virüsün kaynağı hala tam olarak bilinmese de yapılan araştırmalar virüse insanlara bulaşmadan önce yarasaların (tıpkı 2003 yılında dünyayı saran kuzeni SARS gibi) ev sahipliği yaptığı ifade ediliyor.

'BİLİMSEL KANIT MI?!'

Akit sayfalarında "Başımıza taş yağacak" dedirten "kıyamet alametleri" bununla da bitmiyordu. Akit haberinde, "ev tedavisi virüsü iyileştirir ve bulaşmasını önleyebilir" cümlesi de mitler arasında sıralanıyor ve şöyle deniliyordu: Sarımsak, su tüketmek, c vitamini hepsi sağlığınız için iyi gelebilir ancak yeni tip koronavirüs onlarla durdurabileceğinizi düşünmenin bilimsel bir kanıtı yok.

Bilimsel bir kanıt?

Akit?

Anlaşılan dünyanın düz olduğuna inanan ve hastalıklardan korunmak için sıklıkla ilmihalde belirtilen ayet ve sureleri okuyanların, hastalandıklarında Tıp Fakültesi mezunu bilimsel eğitim almış bir doktora görünmeleri gerçeği değişmeyecek.