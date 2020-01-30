Akdeniz'de 5,8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Marmaris açıklarında deprem meydana geldi. Deprem Ege illerinden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,8 olarak açıkladı.
AFAD ise Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,5 olarak açıkladı.
#DEPREM
AKDENIZ https://t.co/5uN9QrxQWs
30.01.2020, 14:21:34 TSİ
Büyüklük: 5.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 30, 2020
#Deprem
Büyüklük : 5.5 (Mw)
Yer : Akdeniz, 72.08 km.Dodecanese (Yunanistan), 162.06 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 30.01.2020, 14:21:34 TSİ
Enlem : 35.0953 N
Boylam : 27.8755 E
Derinlik : 12.11 km
Detay : https://t.co/G0b55uHsjW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 30, 2020