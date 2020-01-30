Akdeniz'de 5,8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Marmaris açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 5,8 olarak açıkladı.

Akdeniz'de Marmaris açıklarında deprem meydana geldi. Deprem Ege illerinden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,8 olarak açıkladı.

AFAD ise Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,5 olarak açıkladı.