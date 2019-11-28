Akçakale'ye havanlı saldırı: 2 asker yaşamını yitirdi

Tel Abyad bölgesinden, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır karakoluna havanlı saldırı düzenlendi. MSB'den yapılan açıklamada saldırı sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Suriye’nin Tel Abyad bölgesinden, YPG tarafından Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki sınır karakoluna havanlı saldırı düzenlendi.

4 askerin yaralandığı saldırı sonrası, havan atışının yapıldığı bölge topçu birlikleri tarafından yoğun ateş altına alındı.

Yaralı askerler ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Askerler burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi.

2 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiği duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale’de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Havan atışının yapıldığı bölge, ateş destek vasıtaları ile derhal atış altına alınmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” denildi.