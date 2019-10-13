Akçakale'de bir eve havan mermisi isabet etti!

Suriye tarafından ateşlenen havan mermisi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir eve isabet etti.
Pazar, 13 Ekim 2019 10:30

Suriye'de SDG kontrolündeki bölgeden atılan havan mermisi bir eve isabet etti.

 