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Akçakale'de bir eve havan mermisi isabet etti!
Suriye tarafından ateşlenen havan mermisi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir eve isabet etti.
Pazar, 13 Ekim 2019 10:30
Suriye'de SDG kontrolündeki bölgeden atılan havan mermisi bir eve isabet etti.
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