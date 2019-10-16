Akbank, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi'ye açığa satış yasağı

Borsa İstanbul, BIST-30 endeksinde yer alan Akbank, Garanti Bankası , Halkbank, İş Bankası, TSKB , Vakıfbank ve Yapı Kredi hisselerine bugünden geçerli olmak üzere açığa satış yasağı getirdi.

Borsa İstanbul tarafından Akbank, Garanti Bankası , Halkbank, İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi hisselerine bugünden geçerli olmak üzere açığa satış yasağı getirdi.

Konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklama şöyle:

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğünce, BIST30 Endeksi dahilinde olan Akbank T.A.Ş. (AKBNK.E), Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN.E), Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB.E), Türkiye İş Bankası A.Ş. C grubu (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB.E), Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN.E), Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK.E) paylarında 16/10/2019 tarihinden itibaren geçici olarak açığa satış yasağı getirilmiştir.

AÇIĞA SATIŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Bir hisse senedini açığa satmak aslında sahip olmadığınız ama siz satış işlemini yaptıktan sonra fiyatının düşmesini beklediğiniz hisse senedini ödünç olarak alıp sonra satmak anlamına gelir.

Satış işleminden sonra hissenin diğerinin düşmesi ödünç alan kişiye kâr olarak yansır.