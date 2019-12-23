Akaryakıta zam: Benzin 7 liranın üstüne çıkacak

Bu geceyarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 7 TL’nin üzerine çıkacak.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 32 kuruş, benzine 16 kuruş, LPG'ye 6 kuruş zam gelecek.

Benzine gelen 16 kuruş zammın tamamı pompaya yansıyacak. Buna göre İstanbul'da 6,86 TL olan benzinin litre fiyatı 7,02 TL'ye yükselecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6,95 olan benzinin litresi 7,11 TL'ye çıkacak.

Motorin zammında 6 kuruş pompaya yansıyacak, 26 kuruş eşel mobilin devreye girmesiyle ÖTV'den karşılanacak. İstanbul'da 6,47 TL olan motorinin litre fiyatı 6,53 TL'ye yükselirken, Ankara ve İzmir'de ortalama 6,54 TL olan motorinin litre fiyatı 6,60 TL'ye çıkacak.

LPG'ye gelen 6 kuruşun hepsi ÖTV'den karşılanacak ve pompa fiyatı değişmeyecek.