Akar'dan Yunanistan'a: 16 ada anlaşmalara aykırı olarak silahlandırıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı' dedi.
Perşembe, 23 Ocak 2020 10:11

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'a yönelik yaptığı açıklamada, "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı" ifadesini kullandı.

Akar'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

  • Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı.
  • Libya'da bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için destek sağlıyor, danışmanlık hizmetlerini sürdürüyoruz.
  • İdlib’de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine kaçmaya çabalıyor.

 