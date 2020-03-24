Akar'dan koronavirüs açıklaması: Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüs salgınıyla ilgili TSK'de alınan önlemlere ilişkin yaptığı açıklamada 'Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüs salgınına dair TSK'de alınan önlemlere ilgili yaptığı açıklamada "Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz" dedi.

Akar, "İnşallah, şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlayacağız" diye konuştu.

​Maske ve antibakteriyel sıvıların üretilmesiyle ilgili de bilgi veren Akar, "Üretimi yükselterek sadece TSK'nin değil, tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı birlik, karargah ve kurumlarda koronavirüse karşı tedbirlerin uygulanma takip edildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'nin (KOMMER) oluşturulduğunu açıklayan Akar, "Kimyagerlerimiz dünyada kullanılan ve koronavirüsle mücadelede fayda sağladığı belirtilen ilaçların muadillerini yapabileceğimizi söylediler" dedi. Akar ayrıca "TSK bünyesinde koronavirüs aşısı geliştirilmesi için çalışmalar başlatıldı" diye konuştu.