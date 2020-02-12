Akar'dan İdlib açıklaması: NATO ve Avrupa somut destek sağlamalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de yaşanan çatışmalara ilişkin NATO ve Avrupa'dan destek istedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Associated Press haber ajansına, İdlib'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'MİSİLLEME OLACAK'

Suriye'nin gözlem veya askeri noktalara karşı herhangi bir eylem yapması durumunda, askerlere daha güçlü şekilde misilleme yapma talimatı verildiğini belirten Akar, "Herhangi bir şey olursa misilleme olacak. Biz defalarca personelimizi ve askerlerimizi (İdlib'deki gözlem noktaları) oradan çekmeyeceğimizi söyledik. Görevlerine devam edecekler." dedi.

Akar, "Rejim unsurlarının M5 kara yolundan derhal geri çekilmelerini istedik ve bunu istemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"İDLİB" ÇAĞRISI

Akar, şöyle devam etti: "NATO ülkeleri, NATO, Avrupa ve dünya, bu (Esed rejiminin İdlib'deki saldırıları) konuya daha yakından bakmalı ve ciddi, somut destek sağlamalıdır. Evlerini ve ailelerini kaybeden insanlar çaresizlik içinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve bu da radikallerin ellerini güçlendiriyor. ve öyle ya da böyle radikalleşmenin önünü açıyor."