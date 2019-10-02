Akar’dan ABD ile ‘güvenli bölge’ mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’de ‘güvenli bölge’ için ABD ile ortak çalışma ve müzakerelerin sürdüğünü belirterek ‘Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. B ve C planlarımız var’ dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyinde ABD ile “güvenli bölge” oluşturulmasına yönelik ortak çalışma ve müzakerelerin devam ettiğini belirterek “Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız var” dedi.

Milli Savunma Üniversitesi’nin 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılan Akar burada yaptığı konuşmada bölgede ABD ile üs bölgeleri kurulması için çalıştıklarını belirtti.

Akar konuşmasında şunları söyledi:

“Fırat'ın doğusunda 30-40 kilometrelik derinlikte sınır boyunca ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış Güvenli Bölge, barış koridoru kurulmasını zaruri buluyoruz. Bölgede, ABD ile hava ve kara devriyeleri icra etmeye başladık ve üs bölgeleri kurulması için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve talimatları doğrultusunda bölge ile ilgili amacımızı en baştan itibaren açıkça, tekrar tekrar ortaya koymuş bulunuyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, müzakere ve ortak çalışmalarımıza amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planımız da var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz, bunu herkes bilsin. Nihai hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG varlığını sonlandırmak, burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamaktır."