Akar: TSK olarak normalin dışında güç kullanmamız söz konusu değildir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Türk Silahlı Kuvvetleri olarak normalin dışında güç kullanmamız asla söz konusu değildir. Bu öncelikle bizim inancımız ve vicdanımız gereğidir' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mezunu olduğu Kayseri Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

"Türk Silahlı Kuvvetleri olarak normalin dışında güç kullanmamız asla söz konusu değildir. Bu öncelikle bizim inancımız ve vicdanımız gereğidir" diyen Akar, "Operasyonda çok enteresan bize ateş eden terörist hemen bize 'komutanım' demeye başlıyor, çok enteresan. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye’nin ne kadar asil olduğunu göstermek için biz hiçbir şekilde öldürdük demiyoruz. Bu hakikaten bizim övüneceğimiz bir konu, etkisiz hale getirmek diyoruz. Bu daha insani bir terim olarak bütün silahlı kuvvetlerde kullanılan bir terim" ifadesini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve desteklediği askeri unsurların operasyonlarının, “hukuka aykırı bir şekilde sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı, bunun da 'ciddi ihlaller' ve 'savaş suçu teşkil' ettiği" belirtilmiş, Dışişleri Bakanlığı tarafından da, "Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz. Söz konusu asılsız iddiaları, Suriye'den kaynaklanan ve ulusal güvenliğimize kasteden terör tehdidine karşı mücadelemize karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendiriyoruz" denilmişti.