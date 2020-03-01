Akar: Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından "Bahar Kalkanı Harekâtı"nın başladığını açıkladı.
Bakan Akar şunları söyledi:
"27 Şubat’ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir. Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir.
Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir. Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır."