Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki gelişmelerin ardından 'Bahar Kalkanı Harekâtı'nın başladığını açıkladı. Akar, 'Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var' diye konuştu.