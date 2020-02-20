Akar: Rusya ile görüşmeler devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile İdlib konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya ile İdlib konusundaki görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Akar CNN Türk’te katıldığı programda yaptığı açıklamada Erdoğan ile Putin’in de görüşme olasılığı olduğunu kaydetti.

"Bizim beklentimiz Soçi Mutabakat muhtırasına uyulması" diyen Akar, "Rusya'nın bu konuda nüfuzunu kullanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

İdlib'de Suriye ordusunun sivilleri hedef aldığını öne süren Akar, buradan Türkiye'ye yönelecek olası göçün "ister istemez Avrupa'ya ve hatta Amerika'ya yansıyacağı" yorumunu yaptı.

TSK'nin gözlem noktalarından çekilmeyeceğini söyleyen Akar, Suriye'nin kuzeybatısına da "Barış Pınarı Harekatı" gibi bir harekat planlanıp planlanmadığına dair soruya "Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır" diye yanıt verdi.

Akar "Bizim Rusya'ya karşı herhangi bir tavrımız söz konusu değil, tek hedefimiz rejim. Ateşkesi ihlal eden gruplardır" diye konuştu.