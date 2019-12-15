Akar: NATO'dan uzak durma niyetimiz yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok ülkeyle ilişkileri olduğunu, ancak bu durumun hiçbir zaman Avrupa Birliği ya da NATO’ya alternatif olmadığını söyledi.

Katar’da düzenlenen 19. Doha Forumu kapsamında soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Biz, NATO’nun merkezindeyiz. Hâlâ NATO’nun merkezindeyiz. Hiçbir yere gitmiyoruz, NATO’dayız” dedi.

Akar, Türkiye’nin, çeşitli nedenlerden dolayı attığı adımların NATO’daki varlığına karşı olmadığını da belirtti. Türkiye’nin hava savunma füze sistemlerine ihtiyaç duyduğunu belirten Akar, aralarında Fransa ve ABD’nin de bulunduğu bazı ülkelerle temasa geçildiğini ancak sonuç alınamadığını, bu nedenle Rusya’dan temin edildiğini anlattı.

Şimdi benzer şekilde ABD ile F-35’ler konusunun gündemde olduğunu belirten Akar, “Bir çözüm bulunacağına inanıyoruz çünkü biz F-35’lerin müşterisi değiliz, ortağıyız. Bu ortaklık için yaklaşık 1,5 milyar dolar ödedik. Biz nasıl gerekeni yaptıysak, bu ortaklığın diğer tarafından, ABD tarafından öyle hareket etmesini bekliyoruz. Aksi halde S-400’lerde olduğu gibi, mecburen başka yolları araştırarak ihtiyaçlarımıza yanıt bulmaya çalışacağız” dedi.

'AB HEDEFİMİZ DEĞİŞMEDİ'

Akar’a, Türkiye’nin uluslararası ittifaklara verdiği önem ve AB ile ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda, sadece Avrupa ile değil, Asya-Afrika bölgesi ve komşularıyla bölgesel güvenlik ittifaklarının oluşturulması fikrini nasıl değerlendirdiği de soruldu.

Türkiye’nin AB’ye üyelik hedefinin hiçbir zaman değişmediğinin altını çizen Akar, “Güvenilir ve önemli bir NATO üyesiyiz, bu böyle devam edecek. Elbette, ülkelerimizin yararı için diğer ülkelerle de ikili ilişkilerimizi dostane şekilde sürdürüyoruz. Örneğin Katar ile oldukça dostane, kardeşlik ilişkimiz var. Ülkelerimizin güvenliği için bilgi ve deneyim paylaşımı dahil her alanda yetenek ve kapasite paylaşımı yapıyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılamak üzere birçok ülke ile ilişkimiz var ancak bu durum hiçbir zaman NATO ya da AB’ye alternatif değildir” dedi.