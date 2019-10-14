Akar: Harekatı olabildiğince kısa zamanda tamamlamaya çalışacağız

CHP'yi ziyaretinin ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘Bu harekatı olabildiğince kısa bir zamanda tamamlamaya çalışacağız’ dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’ye dönük askeri harekatla ilgili CHP Genel Merkezi’ne yaptığı ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “İnşallah bu harekatı olabildiğince kısa bir zamanda tamamlamaya çalışacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na harekatla ilgili bilgileri aktardığını belirten Akar “Güzel ve yapıcı bir çalışma oldu” dedi.

Akar ziyaretin ardından yaptığı açıklamada “Bu harekatı olabildiğince kısa bir zamanda tamamlamaya çalışacağız” dedi.

Akar “Sivillere zarar gelmemesi bizim birinci önceliğimiz. Bir koalisyon askerine zarar gelmemesi için bütün tedbirleri almış bulunuyoruz. Hiçbir dini ve etnik kökene karşı mücadele yok, terörle mücadele ediyoruz. DEAŞ'la mücadelemizde de hiçbir fark yok, onlar da terörist” diye konuştu.

Akar ”Dün öncelik olarak Tel Abyad'daki DEAŞ hapishanesine yöneldik. Oraya vardığımızda YPG'lilerin oradaki terörist DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik, gerekli makamlara da bildirdik. Gerekli makamlarla görüşmelerimizi yapıyoruz. Güvenli bölgeyi tesis edip hem kendi hudutlarımızın güvenliğini sağlayacağız, hem de buradan ayrılmış olan Suriyeli kardeşlerimizin topraklarına dönmelerine katkı sağlayacağız. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız" dedi.

Daha önce İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşen Akar, CHP'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile de görüştü.