Akar: Güvenli bölgeden çekilme olmazsa harekat devam edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'ye dönük harekat ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'deki Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada Suriye'ye dönük harekat ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Akar'ın konuşmasından bazı bölümler şöyle:

"Kürtlere saldırıldığı ve sivillere zarar evrildiği şeklinde saçma sapan dezenformasyon yapılıyor. Terör örgütleriyle bunlara ait araç gerekler bulunmaktadır.

Herkes bilmelidir ki PKK-YPG İslam'ın temsilcisi değildi, olamaz. Bunun göstergesi sahada mehmetçiğin karşısında duramayan alçak teröristlerin Şanlıurfa, Mardin, Şırnak illerimizde sivil halkımızı hedef almasıdır. Harekât başlamasından itibaren bu alçakların saldırısıyla aralarında bebek ve çocukların da olduğu 20 vatandaşımız şehit oldu. 180 vatandaşımız da yaralanmıştır.Her fırsatta görüştüğümüz tüm muhataplarımıza sorduğumuz soru şu oldu; sizin ülkenizin bir şehrine bir haftada binden fazla roket ve havan atılsa, birçok vatandaşınız şehit olsa ne yaparsınız? Buna cevap veremezler. Veremiyorlar. Ama laf açılında insan haklarını savunduklarını söylüyorlar ve bizim harekâtımıza gölge düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü biz haklıyız, bunu onlar da biliyor. Bu caniler masumların kanı ve canı üzerinden propaganda üretmek için saldırılarını sivil halkın bulunduğu park, hastane, ibadethane gidi yerlerden yaptılar. Amaçları silahlı kuvvetlerimizin buna karşılık vermesi ve sivil kayıpların yaşanmasıydı. Ama biz bu oyuna gelmedik, bunu gördük. Dünyanın bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini bekliyoruz.

Bu alçaklar aynı şekilde dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanmış olayların fotoğraflarını harekât sırasında yaşanmış gibi sosyal medyada yayınladılar. Bunlara karşı dikkatli olmanız lazım. Hatta kimyasal silah kullandığı yönünde kara propaganda yaptılar. Biz hiçbir kimyasal silah kullanmadık, kullanmayız. Gururla ifade ediyorum ki bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm operasyonlarda sivillerin zarar görmemesi için hiçbir devletin göstermediği hassasiyeti gösterdik. 7 iklim 3 kıtada at koşturan atalarımızdan ilham alan mehmetçik Barış Pınarı Harekâtı'nı aynı şekilde izah ediyor.

Şu anda harekâta 5 gün ara verdik. Şayet bunlar gerçekleşmezse harekât kaldığı yerden devam edecek. Bu konuda birliklerimizin hazırlığı tamdır, moralleri yüksektir, emir verildiğinde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla her istikamette harekâta hazırız."