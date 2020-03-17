Akar: Askeri okullar 13 Nisan'a kadar tatil edildi

Milli Savunma Bakanı Akar, bakanlığa bağlı askeri okulların 13 Nisan'a dek tatil edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan'a kadar tatil edilmiştir" dedi.

Bakanlıkta dün yapılan toplantıda koronavirüse karşı alınan önlemleri açıklayan Akar, yükümlü erbaş ve erlerin celp işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edileceğini söyledi.

Akar "Gençlerimizin eğitim merkezlerine katılışları sırasında Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak ek önlemler de alınacaktır" dedi.

Alınan tedbirlere ilişkin Akar "Bu tedbirler, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulanacaktır" diye konuştu.

TATBİKATLAR ERTELENDİ

AA muhabirine yaptığı açıklamada Akar alınan tedbirlere ilişkin şunları söyledi:

"Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri, 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmiştir. Tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler de iptal edilmiştir. Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır. Orduevleri ve misafirhanelere görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde, kimse kabul edilemeyecek, günü birlik girişlere izin verilmeyecektir. Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenmiştir. Yurt dışı geçici görevler de ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Şu anda yurt dışında olan personel yurda dönüşlerinde sağlık kontrolüne tabi tutulacak ve belirli bir süre diğer personel ile temasları önlenecektir."