Akar: ABD ile görüşmeler sürüyor, harekata hazırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye’de ‘güvenli bölge’ konusunda sürecin ‘istenildiği’ gibi gitmediğini ancak ABD ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada 'Kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır' demişti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün TBMM’de yaptığı konuşmada “Özellikle Fırat’ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelere ulaşamadık. Kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır” demesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da benzer açıklamalarda bulundu ancak Akar'ın ABD ile görüşmelerin hâlâ sürdüğünü vurgulaması dikkat çekti.

TBMM’de düzenlenen resepsiyonda gazetecilere yaptığı açıklamada Akar “Güvenli bölge süreci istediğimiz, arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. YPG’lilerin bölgeden çıkması, tahkimatların kaldırılması, ağır silahların teslim edilmesi gibi süreçler istediğimiz noktada değil. Biz bu süreçleri gözlemlemek istiyoruz. ABD’lilerle görüşmeler devam ediyor. Harekâta hazırız, bu işin şakası yok” dedi.

Akar, Kilis’te menşei bilinmeyen İHA'nın düşürülmesiyle ilgili ise "Basit bir olay, Hava Kuvvetlerimiz, hava sahamızı son derece güçlü ve kapsamlı şekilde koruyor" diye konuştu.

