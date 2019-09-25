Akademinin hali içler acısı: Üniversiteler piyasalaştıkça bilimsel üretim yapılamıyor

Web of Science'ın son açıkladığı verilere göre, devlet üniversitelerinde akademisyen başına yılda 1 yayın dahi yapılmıyor. Üniverstelerdeki üretimi ve neler yapılabileceğini ÜKD Başkanı Prof. Dr. Özgür Aydın ile konuştuk.

Akademik alan ile ilgili düzenli istatistiksel bilgiler yayımlayan Web of Science'ın 2018 verilerine göre, ülkemizde devlet üniversitelerinde akademisyen başına yılda 1 yayın dahi yapılmıyor. Yayımlanan makalelerin içeriği de ayrı bir tartışma konusu tabii.

Tüm bunları göz önüne alarak üniversitelerin durumunu, çözüm önerilerini Üniversite Konseyleri Derneği (ÜKD) Başkanı ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Dilbilim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Aydın ile konuştuk.

'ASIL SORUN NİTELİK'

Üniversitelerin durumu Web of Science'ın 2018 verileriyle örtüşüyor mu? Gerçekten bu kadar az mı yayın üretiliyor?

Üniversitenin içinden kim ne kadar yayın yapıyor gözlemlemek çok mümkün değil ama görünen o ki, Web of Science’in yayımladığı 2018 verileri, durumun pek iç açıcı olmadığını gösteriyor. “Akademik teşvik” adı altında akademisyenleri yayın yapmaya yöneltmeyi amaçlayan “rekabet ortamının” hiçbir işe yaramadığı artık tüm çıplaklığıyla kendini göstermiş durumda. Ama asıl sorun nicelikten öte nitelikle ilgili.

'KAPİTALİZMDE BİLGİ PARA GETİREN UNSUR OLARAK GÖRÜLÜYOR'

Evet, üretilen yayınların içeriği de aslında başlı başına tartışma konusu. İntihallerin çok sık yaşandığı bilinirken, Veriler bir de nitelik açısından zayıf makaleler yayımlandığını gösteriyor. Bunun nedeni nedir sizce?

Rekabetin hem yayın sayısını hem de yayın niteliğini artıracağını sandılar. Ama yanıldılar. Kapitalizmde “bilgi” dediğimiz şey, doğrudan ya da dolaylı yolla para getiren bir unsur olarak görülüyor. Bunu üniversitede en çarpıcı şekilde yaşıyoruz. Bilgiyi bir dayanışma ve bir ortaklaşma unsuru olarak görmeyip rekabet için kullanmaya başlarsanız, sonu da böyle olur. Rekabet de öyle sanıldığı gibi kaliteyi artırmaz, tersine düşürür. Bilimsel üretimde de durum böyledir. Rekabet olduğu sürece, bilimsel üretim nicelik olarak artsa bile nitelik olarak geri kalmaya mahkumdur. Bu yüzden, Türkiye’de piyasalaşan üniversitelerle birlikte bilimsel üretimin niteliğinin artacağını ummak en basit tanımıyla saflıktır. O yüzden niteliksiz makale sayısının artması, sahte makaleler ve kongreler bilgiyi metaya dönüştürüp alınıp satılan bir öğe haline getirmenin doğal bir sonucudur.

Peki Avrupa ülkelerinde ya da ABD’de durum aynı değil mi?

Elbette aynı sorun orada da var. Web of Science’in yayımladığı 2018 verilerin de geride olmamız, sözünü ettiğiniz diğer ülkelerde bilimsel üretim bakımından durumun çok parlak olduğunu göstermiyor. Aynı şekilde, oralarda da bilimsel üretim piyasalaşmış durumda. Onların bizden farkı, bilimsel sermayenin gücünü kullanıyor olmaları.

'KAYNAKLAR ÖZEL ÜNİVERSİTELERE AKTARILIYOR'

Web of Science’in verileri Türkiye’de devlet üniversitelerinin, özel üniversitelerin gerisinde kaldığını gösteriyor. Bunu nasıl yorumlarsınız?

Evet, Web of Science’in verilerine göre, Koç Üniversitesinde akademisyen başına düşen yayın ortalaması 9.5 iken, Sabancı Üniversitesinde bu sayı 9.3 olarak belirtilmiş. Devlet üniversitelerinde ise bu sayı 0.77. Makale sayısı bakımından Türkiye’de devlet üniversitelerinin, özel üniversitelerin gerisinde kalması, “İşte bilimsel üretim, üniversiteler özelleşirse ivme kazanıyor” diye yorumlanmamalıdır. Türkiye’de bu dönüşümün, yani özel üniversitelere yönelimin sonucu olarak pek çok kaynak buralara aktarılmış durumda. Yani emek gücüne el koyan sermayenin doğrudan elinde ve hizmetinde olan özel üniversitelerin birkaç puan ileride olması, Türkiye’deki genel görünümü çok da değiştirmemekte aslında. Bu puanlar, AKP döneminde kârlarını katlayan Koç’un, Sabancı’nın “başarısı” olarak değil, bu denli sermaye birikimine karşın başarısızlığı olarak okunmalı.

'BİLİM ODAKLI YAPININ YANINDA BİLE DEĞİLİZ'

Erdoğan akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada “Bir dönem evlatları kıyafetleri nedeniyle okula alınmayan Türkiye'den bugünkü bilim odaklı yapıya geldik... Efendim ‘işsizlik var’, olabilir. Her üniversite bitirenin iş sahibi olması diye bir şey yok” demişti. Bilim odaklı bir yapıya geldiğimizi düşünüyor musunuz?

İŞKUR verilerine göre, lisans mezunları arasında işsiz sayısının yüzde 112 artış gösterdiği bir ülkede “Her üniversite bitirenin iş sahibi olması diye bir şey yok” demek, en basit tanımıyla durumun vahametini anlayamamak demektir. Üniversite yönetimlerinin gerici açıklama ve uygulamalarıyla, akademisyenlerin çeşitli bahanelerle üniversitelerden uzaklaştırılmasıyla, öğrenci ve akademisyenlere yönelik baskılarla “bilim odaklı yapının” yakınlarında bile değiliz.

Sizce çözüm ne olabilir? Üniversiteleri bilimsel açıdan daha donanımlı hale getirmek için neler yapılabilir?

Çözüm bilimsel üretimin özgürleşmesinde. Bu da sermayenin bilimsel üretimin üzerinden ellerini çekmesiyle olanaklı olabilir. Kimin için ve neden bilim üretimi gerçekleştirmemiz gerektiğini masaya yatırıp tartışmamız gerekiyor. Bu soruların yanıtı bilimsel üretimi nasıl yapacağımızı gösterecektir.