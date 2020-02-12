Ailesini siyanürle zehirleyen gencin cezai ehliyeti olmadığı tespit edildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ailesine 'şerbet' diye siyanür içiren üniversite öğrencisine 'psikotik bozukluk' teşhisi konuldu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 39 yaşındaki annesi Fatma Kalkan ile babası 46 yaşındaki Mehmet Kalkan'ı içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek öldüren Mahmut Can Kalkan'a psikotik bozukluk teşhisi konuldu.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen ve "üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek" suçundan tutuklanan 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan'ın İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmasında mahkeme heyetine sanık hakkında istenen rapor ulaştı. Sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen rapora göre, 28 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında hastanede müşahade altında tutulan Kalkan'a "psikotik bozukluk" teşhisi konuldu.

Raporda Kalkan'ın, "üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürmek" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarına karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamayacağı belirtildi.

Raporda şunlara yer verildi:

"Mahmut Can Kalkan'ın 14 Mayıs 2019 tarihinde işlediği iddia olunan "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürmek" ve 'kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarına karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamaz. Bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 32/1 maddesi kapsamındadır."

Soğukkuyu Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta meydana gelen olayda Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'a içirmiş, Kalkan çifti sıvıdan içtikten sonra fenalaşmıştı. Hastaneye kaldırılan aile fertlerinden Fatma ve Mehmet Kalkan çifti yaşamını yitirmiş, oğulları ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.