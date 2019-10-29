AİHM Türkiye'nin Vikipedi talebini kabul etti

AİHM, Türkiye'ye, Vikipedi'ye getirilen erişim yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu olduğunu kanıtlaması için Ekim ayı sonuna kadar süre vermişti. Türkiye, mahkemeden altı haftalık ek süre istedi. Mahkeme ek süre talebini kabul etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Vikipedi'ye erişimin engellenmesiyle ilgili olarak, Türkiye'nin talebi üzerine savunma için ek süre verildiğini açıkladı.

AİHM'in 2 Temmuz'daki duruşmasında Türkiye'ye savunma yapması için geçtiğimiz Perşembe gününe kadar süre tanınmıştı.

DW Türkçe'nin AİHM'in basın ofisinden aldığı bilgiye göre, erişim yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile uyumlu olduğunu kanıtlaması istenen Türkiye savunma yapmak için 6 hafta ek süre istedi. Mahkeme, Ankara'nın 6 haftalık ek süre talebini kabul etti.

Vikipedi'nin bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, Nisan 2019'da Vikipedi'nin tamamına yönelik erişim engelinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğu gerekçesiyle AİHM'e başvurmuştu. Davanın 2 Temmuz'da görülen ilk duruşmasında, mahkeme Türkiye hükümetine 24 Ekim'e kadar yanıtlanmak üzere yedi soru sormuştu.

AİHM'in Ankara'ya yönelttiği sorular içerisinde, 2015'te çıkarılan ve kamuoyunda "İnternet Yasası" olarak bilinen 5651 sayılı kanunda yer alan "erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi" maddesinin AİHS ile uyumlu olup olmadığı ve mevcut yasa kapsamında bir internet sitesinin tamamen engellenmesinden başka tedbirler alınıp alınmayacağı soruları da bulunuyordu.