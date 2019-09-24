Ahmet Türk ve Leyla Güven'e verilen hapis cezaları onandı

Yargıtay, HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’na “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla verilen 9’ar yıl, aynı suçlamayla DTK Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı. Kayyum atamasıyla görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk’e verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası da onandı.
“Örgüt yöneticisi olmak” suçlamasından HDP Van Milletvekili Tayip Temel’e verilen 18 yıl hapis cezası ise bozuldu.
Yargıtay toplam 118 kişi hakkında verilen hükmü onarken, 36 kişi hakkında verilen hükmü bozdu.