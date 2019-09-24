Ahmet Türk ve Leyla Güven'e verilen hapis cezaları onandı

KCK Ana Davası’nda yargılanan HDP milletvekilleri Leyla Güven, Pero Dündar ve Musa Farisoğulları ile görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk’e verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay, HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’na “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla verilen 9’ar yıl, aynı suçlamayla DTK Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı. Kayyum atamasıyla görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk’e verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası da onandı. “Örgüt yöneticisi olmak” suçlamasından HDP Van Milletvekili Tayip Temel’e verilen 18 yıl hapis cezası ise bozuldu. Yargıtay toplam 118 kişi hakkında verilen hükmü onarken, 36 kişi hakkında verilen hükmü bozdu. İLGİLİ HABER Ahmet Türk, KCK ana davası sanığı oldu