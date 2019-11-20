Ahmet Takan'a saldırı

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan'ın akşam saatlerinde evinin önünde beyzbol sopalı bir kişi tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan'ın Ankara Dikmen'deki evinin önünde uğradığı saldırının ardından 29 Mayıs Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Sözcü'nün haberine göre Takan akşam saatlerinde evinin önünde beyzbol sopalı bir kişinin saldırısına uğradı.

Saldırganın olayın ardından kaçtığı, Takan'ın da 29 Mayıs Hastanesi'ne giderek darp raporu aldığı belirtildi. Saldırıda Takan'ın çantasında bulunan cep telefonunun da kırıldığı ifade edilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugünkü yazısında "Devlet Bahçeli, Aralık ayı sonunda Genel Başkanlığı bırakacak, aktif siyaseti terk edecek. MHP’nin başına yeni bir isim gelecek" iddiasını yazan Takan daha önce de Bahçeli'den sonra MHP'nin başına AKP'li bir bakanın geçmesinin konuşulduğunu ileri sürmüştü.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman bugün yaptığı açıklamada Takan için, "Kiralık kalemini bu sefer, MHP’de Genel Başkan değişikliği hevesine düşenlerin ekmeğine yağ sürmek amacıyla kullanmaktadır. Ahmet Takan gibileri takacak kimse de yoktur" demişti.

