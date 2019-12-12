Ahmet Hakan'dan 'tehdit maili' iddiası: 'Belediye ile akçeli işlerini yazmalı mıyım?'

Demirören tarafından Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni yapılan Ahmet Hakan, Rahmi Turan'dan tehdit maili aldığını söyleyerek, maili paylaştı. Mailde yer alan, 'Eski dönemde belediye ile akçeli işler yaptığınız iddialarını, yazmalı mıyım? Bunları tefrika etmeli miyim? Doğrusu öyle bir şeyi kendime yakıştıramıyorum. Belden aşağı vurmayı hiç sevmem' ifadeleri dikkat çekti.

Demirören tarafından Hürriyet'in başına geçirilen Ahmet Hakan, Sözcü yazarı Rahmi Turan'dan tehdit maili aldığını açıkladı. Maili bugünkü köşesinde aynen aktaran Hakan, "Beni tehdit eden Rahmi Turan’a sesleniyorum... Demek Tan’da yaptıklarını bana da yapacaksın ha!" ifadesini kullandı. Hakan'ın yayımladığı mailde yer alan "akçeli işler" iması dikkat çekti. Söz konusu mail şöyle: Ahmet Bey, Olayı kan davası haline getirdiniz. Sürekli saldırıyorsunuz. Beni de saldırmaya mecbur etmeyin. Mesela; - Başkasının sevgilisine göz koyduğunuz için fena halde dayak yediğinizi, - Nişantaşı’ndaki maceralarınızı... - Hakkınızda abuk sabuk söylenenleri, - Eski dönemde belediye ile akçeli işler yaptığınız iddialarını, yazmalı mıyım? Bunları tefrika etmeli miyim? Doğrusu öyle bir şeyi kendime yakıştıramıyorum. Belden aşağı vurmayı hiç sevmem. Her şeyi dürüstçe, mertçe yapmayı tercih ederim. Hakaretleriniz nedeniyle dava açacağım tabiidir... Fakat beni başka şeyler yazmaya zorlamayın. Olay daha çirkin bir hale gelmesin! Hakaret ve sövgüyü ben de en az sizin kadar bilirim. Ancak, kendime yakıştıramıyorum. Büyüklerimizden aldığım terbiye öyledir. Bilginize... Rahmi TURAN