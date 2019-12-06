Ahmet Hakan’a saldırı davasında karar

Geçtiğimiz ay Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna oturan Ahmet Hakan Coşkun, 1 Ekim 2015 tarihinde saat 00.30 sıralarında Şişli’deki evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğramıştı.
Hastaneye kaldırılan Hakan’ın burnunun ve kaburgalarının kırıldığı ortaya çıkmıştı.
Olaya ilişkin devam eden davada Mahkeme, aralarında azmettirici olan Yahya Kemal Gezen’in de bulunduğu 5 sanık hakkında 2’şer yıl 2’şer ay 20’şer gün hapis cezası kararı verdi.
Mahkeme aynı sanıkların “mala zarar verme” suçundan da 3’er bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.