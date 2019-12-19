Ahmet Davutoğlu'ndan Meral Akşener'in teklifine yanıt

Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener'in ihtiyaç olması halinde 15 vekil verebiliriz teklifine ilişkin, 'Sayın Akşener bir zaruret halinden bahsetmiş. Siyasette doğal seyir içinde olmayan yönteme başvurmadım, ihtiyaç olacağını da sanmıyorum' dedi.

Ahmet Davutoğlu, Kurucular Kurulu tarafından Gelecek Partisi Genel Başkanlığı’na seçilirken, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

'AĞIR HAKARET'

"Bu yola çıkarken Erdoğan’la polemiğe girmeyeceğim demiştim fakat geçen günlerde ağır bir hakaret kullanıldı. İnsanın ruh hali vardır. Bazıları çınar yaprağında düşen bir yaprak bazıları da bahar görür. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çınar yaprağını düşen bir yaprak olarak görürken bizler bu çınar yaprağını bahar olarak gördük" diyen Davutoğlu, "3.5 yıl hayatı düşünce üretmekle geçmiş insana üniversite kapıları kapandı. Türkiye’nin geldiği ve getirildiği yer bizim siyasi hayatımızın ayaklar altına alınması yolsuzluk, kibir ve gösterişin yaygın olduğu bir dönemde kimse kusura bakmasın. Öncelikli sadakat halkımıza olandır. İnsanların gelip hesap sorduğunda benim verecek cevabım olmalı" ifadesini kullandı.

'BİZ İHRAÇ EDİLDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundukları önerilerden sonuç çıksaydı yine konuşmayacaklarını söyleyen Davutoğlu, "Sayın cumhurbaşkanından ayrılmadık o bizi ayırdı. Biz ihraç edildik. Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk defa bir başbakan ihraç edildi. Bir akademisyene amfileri kapatanlar vefadan bahsedebilirler mi? En önemlisi en yakın arkadaşına dolandırıcılık suçlaması yapıldığında vefadan bahsedilebilir mi?" diye konuştu.

AKŞENER'E YANIT

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in "ihtiyaç olması halinde 15 vekil verebiliriz" teklifine ilişkin de konuşan Davutoğlu, "Sayın Akşener bir zaruret halinden bahsetmiş. Siyasette doğal seyir içinde olmayan yönteme başvurmadım, ihtiyaç olacağını da sanmıyorum. Milletimiz ne karar verirse ona uyarız. Siyasi partiler köprü atmak için değil köprüler kurmak için vardır. Ak Parti bizi partiden ihraç etti köprüleri attı fakat biz köprüleri kuracağız" dedi.