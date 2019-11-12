Ahmet Altan’a yakalama kararı

Ahmet Altan'ın tahliyesine savcılık tarafından yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını kaldırdı. Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yargılandığı "FETÖ'nün medya yapılanması" davasında geçtiğimiz günlerde tahliye edilen eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tahliye kararının kaldırılmasına ilişkin itirazını değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Altan’ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ahmet Altan "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti. Aynı davada tutuklu yargılanan Nazlı Ilıcak da 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmiş, tutuksuz sanık Mehmet Altan beraat etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahmet Altan'ın tahliyesine yönelik mahkeme kararına 6 Kasım'da yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın itirazını kabul ederek Ahmet Altan hakkında verilen tahliye kararını kaldırdı. Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Öte yandan T24'ün aktardığına göre Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu, "gözünün önünde yazılan ancak kendisine verilmeyen kararı Sabah gazetesinin internet sitesinden öğrendiğini, 3 yıllık dosyaya başkanı dün atanan mahkemenin tutukluluk kararı vermesinin hukuku çiğnemek olduğunu" söyledi.