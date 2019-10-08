Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 'FETÖ'nün medya yapılanması' davasıda yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile kapatılan Samanyolu Haber Televizyonu sunucusu Şükrü Tuğrul Özşengül, kapatılan Zaman gazetesi Grafik Tasarım Sorumlusu Fevzi Yazıcı ve kapatılan Zaman gazetesi Marka Pazarlama Direktörü Yakup Şimşek'in, 'Anayasa'yı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması kararını bozmasının ardından dava, kararı veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı.

Yargıtay'ın bozma ilamına yönelik beyanı sorulan sanıklardan Nazlı Ilıcak, "Yargıtay kararına uymanızı talep ediyorum. Yeni infaz yasasını, 3 yıl 2 aya aşkın süredir cezaevinde bulunduğumu göz önüne alarak tahliyeme karar vermenizi talep ediyorum" dedi.

Ahmet Altan ise, mahkemenin bu davanın başından beri fikirleri yargılamaya uğraştığını söyleyerek, "Yargının sınırları vardır. Yargının sınırlarını hukuk belirler. 3 yıldan beri ben kan revan içinde yargı görüyorum. Biz savunmalarımızda sürekli olarak hukuku hatırlatarak yargının kendi sonunu önlemeye çalışıyoruz. Sırrı Süreyya Önder için alınan tahliye kararı olumlu bir gelişmedir" dedi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Altan ve Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.