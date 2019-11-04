Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a istenen ceza belli oldu

Nazlı IIıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan'ın yargılandığı cemaat davasında savcı mütalaasını açıkladı.

"Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında Yargıtay'ın verdiği bozma kararı sonrası yapılan yeniden yargılama sürüyor.

Duruşma savcısı, celse arasında mütalaasını verdiğini açıklarken, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında "Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla hapis cezası, tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkında ise beraat kararı verilmesi talep edildi.