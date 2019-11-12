Ahmet Altan gözaltına alındı

"FETÖ'ye yardım" suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada geçen hafta hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliyesine karar verilen Ahmet Altan bugün tahliye kararının kaldırılmasının ardından evinden gözaltına alındı.
Bu geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında geçireceği belirtilen Altan'ın yarın Silivri Cezaevi'ne nakledileceği öğrenildi.
Yaklaşık 3 buçuk yıl tutuklu kalan eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkında 4 Kasım'da verilen tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün kaldırılmış, Altan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.