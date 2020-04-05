Ahlat'taki yazlık saray inşaatı salgına rağmen devam ediyor

Koronavirüs salgını ülkemizde yayılmaya devam ederken Bitlis Ahlat'ta Erdoğan için saray yapımı sürüyor.

Yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınından tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölenlerin sayısı giderek artıyor. İhaleler, inşaatlar ise buna rağmen sürdürülüyor.

Bitlis Ahlat’ta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yapımına başlanan saray inşaatına da devam ediliyor.

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, sosyal medya hesabında yaptığı fotoğraflı paylaşımda, “Bitlis Ahlat'taki saray inşaatı tam gaz devam” diye yazdı.

Uyanık'ın paylaştığı fotoğrafta söz konusu binanın önünde inşaat malzeme ve ekipmanları ile çalışanlar görülebiliyor.