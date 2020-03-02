Ağrı'da roketli saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Doğubayazıt'ta, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca saldırı düzenlendi.

Doğubayazıt'ta, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası yaralılar olduğu belirtiliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sabah 08.50’de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var" dedi.

Soylu, saldırı sonrası güvenlik güçlerinin takip yaptığını, çatışma yaşandığını dile getirdi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur.Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.