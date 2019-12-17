Ağrı kesicilere, mide ilaçlarına, çocuk şuruplarına zam!

Bir çok ilaca bugün zam yapıldı. Zam yapılan ilaçlar içinde, ağrı kesici, mide ilaçları ve çocuk şurupları da bulunuyor.

Aralarında yaygın olarak kullanılan ağrı kesicilerin, mide ilaçlarının, çocuk şuruplarının da olduğu birçok ilaca bugünden geçerli olmak zam yapıldı.

Son beş yılda ard arda yapılan zamlarla bazı ilaçların fiyatları yüzde 300’ e varan oranlarda artmış oldu.

2014 de 1,44 lira olan Aspirin'in fiyatı 9,96 liraya, Rennie tabletin fiyatı 16,37’dan 19,93 liraya, Talcid tabletin fiyatı 17,26’dan 19,93 liraya, Calpol süspansiyonun fiyatıysa 12,13’den 15,03 liraya yükseldi. Aşağıdaki tabloda tarihe göre yaşanan artışlar gösteriliyor.

Ayrıca yapılan zamların yanı sıra patronlara prim desteği dağıtan ve rekor zararlar eden SGK’nın tasarruf tedbirleri gereğince 134 ilacı geri ödemeden çıkaracağı söyleniyor.