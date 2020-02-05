Afyon'da kar topu oynayan çocukların yaralanmasına dair rapor açıklandı

Afyonkarahisar'da kar topu oynayan çocuklarda görülen yanıklarla ilgili alınan numunelere ilişkin raporun sonuçları açıklandı. Alınan su örneklerinde 'P.H. parametresi 12-13 aralığında olan 'alkali' özellikte madde tespit edildiği' belirtildi. Savcılık 'birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına neden olma' suçu kapsamında soruşturma yürütüyor.

Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynayan çocukların vücutlarında görülen yanıklarla ilgili alınan su örneklerinde "P.H. parametresi en yükseği 12-13 aralığında olan 'alkali' özelikte madde" tespit edildi. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, analiz raporu doğrultusunda, "birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına neden olma" suçu kapsamında soruşturmayı yürütüyor.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından çocuklardan alınan pantolon, ayakkabı ve çorap ile okul bahçesinden alınan su örneklerinin, İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla gönderildiği Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Laboratuvarındaki analiz sonuçları açıklandı.

Okul bahçesinden alınan su örneklerine ilişkin analiz raporlarında "P.H. parametresi 12-13 aralığında olan 'alkali' özellikte madde tespit edilmiştir. Sodyum hidroksit, amonyum hidroksit, amonyak, potasyum oksit ve kalsiyum oksit gibi sulu çözeltileri 'alkali' özellik gösterebilir. Bu çözeltiler, cilde teması sonucu deride ciddi yanıklar oluştuğu bilinmektedir. Yanıkların şiddeti, maruz kalınan maddelerin konsantrasyonu ve temas süresine bağlı olarak değişiklik gösterir" denildi.

Çocukların pantolonlarından alınan numunelerde yapılan inceleme sonucu hazırlanan analiz raporunda ise "Pantolonun herhangi bir leke bulunmayan ve kuru olan bel bölgesinin su ile ekstraksiyonu sonucu numunede P.H. 7, paçalarındaki nemli ve beyaz lekelerde P.H. 10,3 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, pantolonun nemli ve beyaz lekeli paça kısmının, 'alkali' özellikte bir maddeye veya bu maddenin sulu çözeltisine maruz kaldığı değerlendirilmiştir" ifadesi yer aldı.

Çocukların ayakkabılarının incelenmesi sonucu hazırlanan analiz raporunda numunede P.H. değerinin 10,4 olarak belirlendiği, öğrencilerin çoraplarında da P.H. değerinin 10,3 olarak belirlendiği anlatıldı.

Analiz raporları, soruşturma kapsamında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Başsavcılık "Birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına neden olma" suçundan soruşturma yürütüyor. Soruşturma okuldaki güvenlik kameralarının görüntüleri, okul idaresi yöneticileri beyanları ve okuldan alınan su ile sağlık kuruluşlarının numune sonuçlarına göre genişletildi.

