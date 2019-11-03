Afyon'da 67 öğrenci zehirlendi

Afyonkarahisar'da yedikleri yemekten zehirlenen 67 üniversite öğrencisi hastanelik oldu.

Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Afyonkarahisar merkeze bağlı Erenler Mahallesi'nde, bir dönerciden tavuk döner yiyen öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti görülmeye başlandı.

Dün saat 23.00 sıralarında rahatsızlanmaya başlayan üniversite öğrencilerinden bazıları, kendi imkanlarıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi. Durumu daha kötü olan öğrenciler ise çağırılan ambulanslarla aynı hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, hastaneye gelen 67 öğrenciye gıda zehirlenmesi teşhisi konularak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, tedavileri tamamlanan öğrencilerin ifadelerine başvururken, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından iş yerinin yaptığı tavuk dönerden numune alınarak inceleme başlatıldı.