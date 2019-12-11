Afşin-Elbistan santralinde 'bütün bacalar son sürat çalışıyor'

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan-Afşin Termik Santrali'nde bacaların 'son sürat' çalıştığını söyledi. Öztunç TBMM'de yaptığı konuşmada 'Bu kadar yüksek kapasite burası çalışamaz. Bir felaket olursa bunun sorumlusu sadece o firma olmaz, siz de olursunuz' dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, termik santrallerin bacalarına yılbaşından itibaren filtre takılması zorunluluğu öncesinde Afşin-Elbistan termik santralinin kapasitesinin üstünde "son sürat" çalıştığını belirterek uyarıda bulundu.

Yeni Çağ'da yer alan habere göre, Öztunç, Afşin-Elbistan Termik Santrali’nde bacaların "son sürat" çalıştığını belirterek, bu durumun bir çevre katliamı olduğunu söyledi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bu durumu durdurma çağrısı yaptı.

TBMM’de süren bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un açıklamalarından satır başları şöyle:

Afşin-Elbistan'da yankı uyandıran termik santral görüntülerine değinen Öztunç, "Şimdi, bakın, Afşin-Elbistan Termik Santralinde bugün itibarıyla –bir uyarıdır bu değerli milletvekilleri- bir daha çalışmayacak diye bütün bacalar son sürat çalışıyor, son sürat. Medyada görüntüleri, bugün yayınlandı, var. Bir daha, 1’inden itibaren olmayacak diye son sürat çalıştırıyorlar. Bir: Çevre katliamı oluyor. İkincisi: Allah korusun, bu kadar yüksek kapasite burası çalışamaz. Yarın öbür gün burada bir felaket olursa bunun sorumlusu sadece o firma olmaz, siz de olursunuz. Lütfen Sayın Kubat, sizden rica ediyorum, Sayın Enerji Bakanıyla görüşün, bir an evvel orayı durdurun artık. Olmaz, son sürat çalışıyor çünkü."