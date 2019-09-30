AFAD Başkanı toplanma alanı ile ilgili yorum yapan sunucuya dava açıyor

AFAD Başkanı, Show TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Ece Üner'in, 5.8'lik depremin ardından canlı yayında yaptığı 'Neyse ki depremde alışveriş yapacak yüzlerce AVM var' yorumuna ilişkin hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Show TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Ece Üner'in, 5.8'lik depremin ardından canlı yayında yaptığı "Neyse ki depremde alışveriş yapacak yüzlerce AVM var" yorumuna AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve yeterince toplanma alanı olduğunu iddia eden Güllüoğlu, şunları söyledi:

"Ece Üner güya gazetecilik yapmış. Hayret bir şey! Acaba kimi aradı sordu toplanma alanı kaç tane var diye, acaba E-devlete hiç girip baktı mı? Bu nasıl bir gazeteciliktir?! Hangi yılda kaldınız? Nasıl bilgi topladınız?! AFAD olarak toplumu yanlış bilgilendirdiğiniz için hukuki yollara başvuracağız. Herkesi yaptığı işte sorumlu davranmaya, insafa, izana davet ediyorum."